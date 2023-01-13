УК РФ

За оскорбление ВС РФ конфискуют имущество

Также планируют приравнять релокацию к экстремизму и забирать имущество тех, кто уехал из страны.

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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что можно конфисковывать имущество за оскорбление ВС РФ. Нужно прописать формулировки состава уголовного преступления и внести поправки в Уголовный кодекс. Об этом сообщает «ТАСС».

Ранее Андрей Клишас предложил дополнить УК РФ нормами о конфискации имущества граждан РФ, покинувших страну. Это будет считаться как реабилитация нацизма, дискредитация Вооруженных сил РФ и экстремизм.

Председателя Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что существующих мер недостаточно.

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