За оскорбление ВС РФ конфискуют имущество

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что можно конфисковывать имущество за оскорбление ВС РФ. Нужно прописать формулировки состава уголовного преступления и внести поправки в Уголовный кодекс. Об этом сообщает «ТАСС».
Ранее Андрей Клишас предложил дополнить УК РФ нормами о конфискации имущества граждан РФ, покинувших страну. Это будет считаться как реабилитация нацизма, дискредитация Вооруженных сил РФ и экстремизм.
Председателя Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что существующих мер недостаточно.