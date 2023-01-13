В приложении «Госуслуги Авто» появились электронные водительские права

Минцифры и МВД совместно создали приложение «Госуслуги Авто», сообщает телеграм-канал Минцифры.

В приложении есть все документы, которые требуют у водителей инспекторы. Это электронная версия водительского удостоверения и цифровая копия СТС.

Все данные зашиты в QR-код, по которому инспектор ДПС получит документы из базы Госавтоинспекции.

Само мобильное приложение «Госуслуги Авто» работает с 2021 года. Сейчас им пользуются более 2,5 млн водителей.

Через «Госуслуги Авто» можно онлайн оформить европротокол, оплатить или обжаловать штрафы, проверить автомобиль, записаться на регистрацию транспортного средства и подать заявление на замену прав.

Несмотря на то, что все документы есть в приложении, нужно иметь при себе оригинал водительского удостоверения.