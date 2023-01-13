Для многодетных отцов отменили отсрочку по мобилизации, потому что сама частичная мобилизация завершилась

Генеральный штаб России отменил отсрочку мобилизации для многодетных отцов с тремя и более детьми из-за того, что частичная мобилизация завершена. Об этом пишет «Коммерсант».

«Данная мера была принята тогда, когда уже мобилизация началась. И это было экстренное решение вопроса для того, чтобы отцов троих детей не призывали по мобилизации. Мобилизация завершена. Я надеюсь, именно это является причиной. Пока диалог с главным мобилизационным управлением Генштаба Министерства обороны еще не начат, мы на него надеемся», – сказала Ирина Киркора, член Совета по правам человека при президенте России.

Ранее мы писали, что отцам трех детей отменили отсрочку от мобилизации, которая предоставлялась директивой Генштаба с октября 2022 года.