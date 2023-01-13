Telegram попал под фишинговую атаку

Пользователи Telegram подверглись самой массовой фишинговой атаке за все время существования мессенджера, сообщает телеграмм-канал In2security.

«Это самая массовая фишинговая атака на российских Telegram-пользователей за все время существования мессенджера. Предыдущие носили куда более локальный характер и были намного проще организованы в техническом отношении», – говорится в сообщении.

Мошенники крадут аккаунты пользователей с помощью фишинговой рассылки с предложением посмотреть список людей, которых якобы отправят на мобилизацию 1-3 февраля 2023 года.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов подтвердил эту информацию «ТАСС».

«Рассылка идет в последние несколько дней. Из сообщений в Telegram пользователей направляют на сайт, который выманивает данные для входа в мессенджеры», – сообщил Сергей Голованов.

Если пользователь пожелает ознакомиться с фейковым списком, то он может потерять аккаунт и скомпрометировать переписку. Важно не вводить конфиденциальные данные и не переходить по незнакомым ссылкам.

В январе 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о новой волне мобилизации.