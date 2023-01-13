Изменения по налогу на прибыль с 2023 года

Становитесь участником Сообщества профессиональных бухгалтеров, если разбираетесь в налоге на прибыль.

С 1 января 2023 года учитывайте, что:

Стал шире перечень имущества, по которому можно применять повышающий коэффициент амортизации. Повышающий коэффициент не выше 3 к основной норме амортизации можно применять к ОС из единого реестра российской радиоэлектронной продукции, к НМА в виде компьютерной программы ЭВМ и базы данных. Активы, для которых компания сама установила СПИ – исключение.

Отрицательные курсовые разницы нужно признавать в расходах только на дату погашения обязательства.

Прекратили действие договоры о консолидированной группе налогоплательщиков. Бывшие участники должны платить ежемесячные авансы по налогу на прибыль исходя из фактически полученной прибыли.

Больше нет соглашения об избежании двойного налогообложения с Украиной. Увеличится налоговая нагрузка налоговых резидентов РФ, так как налоги придется платить в бюджет обеих стран.

Утвердили особенности учета основных средств и покупных товаров для компаний ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Появился порядок определения первоначальной и остаточной стоимости основных средств, их срока полезного использования, а также стоимости покупных товаров. Инвентаризацию имущества и имущественных прав нужно провести к 31 марта 2023 года.

Сможете подтвердить, что разбираетесь в налоге на прибыль? Тогда этот навык отразится в карточке участника Сообщества профессиональных бухгалтеров.

Так можно «защититься» по всем налогам и другим ключевым навыкам бухгалтера.