На детей, рожденных до 2023 года, можно оформить старое или новое пособие

Право на старое пособие сохранится до окончания периода, на который оно было назначено.

Такая норма вписана в указ президента от 13.01.2023 № 12, который опубликован на официальном портале.

На третьего и последующих детей, рожденных до 2023 года, можно будет также оформить пособие по старым правилам (если в регионе такое платили).

Подробно о новом пособии мы писали в материале «Новое детское пособие с 2023 года: кто-то получит больше, чем раньше, а кто-то – вообще ничего не получит».

Отметим, что на детей до 3 лет многим выгоднее старое пособие, потому что критерий нуждаемости там 2 ПМ, а для нового пособия – 1 ПМ.