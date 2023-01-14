Счета-фактуры

Военкоматы требуют счета-фактуры от ИП

При оказании услуг физлицам за наличный расчет ИП не должен формировать счет-фактуру, даже если он находится на ОСНО. Но военкоматы об этом не знают и требуют счет-фактуру.

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Такую историю разобрал Минфин в письме от 25.11.2022 № 03-07-11/115385.

Бывший военный при переезде на новое место жительства заказал услуги перевозки у ИП, оплатил наличными и получил кассовый чек.

Для получения возмещения он представил документы в военкомат, но там потребовали счет-фактуру от ИП-перевозчика.

Этот документ ИП не дал, так как на основании п. 7 ст. 168 НК при услугах населению за наличный расчет счет-фактуру не формируют.

Минфин подтвердил, что при оказании физлицам услуг за наличный расчет ИП вправе не выставлять счета-фактуры по этим услугам в случае выдачи кассового чека или иного документа установленной формы.

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Источник:
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Рубрика:
Счета-фактуры
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