Военкоматы требуют счета-фактуры от ИП

Такую историю разобрал Минфин в письме от 25.11.2022 № 03-07-11/115385.

Бывший военный при переезде на новое место жительства заказал услуги перевозки у ИП, оплатил наличными и получил кассовый чек.

Для получения возмещения он представил документы в военкомат, но там потребовали счет-фактуру от ИП-перевозчика.

Этот документ ИП не дал, так как на основании п. 7 ст. 168 НК при услугах населению за наличный расчет счет-фактуру не формируют.

Минфин подтвердил, что при оказании физлицам услуг за наличный расчет ИП вправе не выставлять счета-фактуры по этим услугам в случае выдачи кассового чека или иного документа установленной формы.