Максимальная ставка по вкладам снизилась до 8,13%

В первой декаде января 2023 года средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ снизилась до 8,13%, сообщается на сайте Банка России.

В третьей декаде декабря 2022 года такая ставка составляла 8,177%, а во второй – 8,192%.

Данные мониторинга ставок основаны на депозитных предложениях Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка «ФК Открытие», Московского кредитного банка, «Тинькофф банка», Промсвязьбанка и Совкомбанка.

ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, а также не берет во внимание вклады с дополнительными условиями. Например, где предлагают приобрести инвестиционные паи на определенную сумму, открыть инвестиционный счет, оформить программы инвестиционного или накопительного страхования жизни.