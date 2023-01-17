Воинский учет

Работодатели стали чаще искать специалистов по воинскому учету

На рынке труда наметился тренд: государственные и частные компании интересуются специалистами, которые знают воинский учет. Таких по-прежнему мало.

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На рынке труда в несколько раз увеличилось число вакансий специалистов по воинскому учету. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные HeadHunter.

Таких вакансий по-прежнему мало – менее 1% от общего числа. За весь 2021 года их было опубликовано всего 145. После начала СВО их число увеличилось до 186 (по состоянию до 20 сентября). С 21 сентября – тогда в России началась частичная мобилизация – и до конца года появилось 500 подобных предложений.

Всплеск вакансий на специалистов по воинскому учету наблюдает и Superjob. В сервисе пояснили, что интересоваться такими работниками стали как частные компании (работающие в сфере ретейла, производства, строительства), так и госорганизации, а также вузы.

В среднем таким специалистам предлагают 70–80 тыс. руб.

Есть среди ваших навыков умение вести воинский учет? А кадровый? Заполняйте свою анкету в Сообществе профессиональных бухгалтеров, указывайте навыки, которыми владеете, приобретайте новые, подтверждайте квалификацию. Анкеты можно выслать потенциальному работодателю.

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