«1С» активнее займется разработкой и дистрибуцией игр в стране. Активы увели из Кипра в РФ

1С приобрела у кипрской DM Investments Multi Ventures Inc. Ltd 100% долей в ООО «Компания Софт Клаб» и ООО «1С-Софтклаб», выяснил «Коммерсант».

Реструктуризация произошла в конце ноября 2022 года. Обе компании занимаются дистрибуцией и издательством видеоигр, их общая выручка по итогам 2021 года составила 11,5 млрд руб. при чистой прибыли 89,2 млн руб.

Они и так принадлежали 1С через кипрский офшор, но сейчас компания перевела их в прямое владение.

Представитель компании пояснил, что 1С ведет разработку «в соответствии с планами»: помимо расширения существующей линейки «Ил-2 Штурмовик» и поддержки онлайн-шутера «Калибр» (их разработкой занимается 1С Game Studios) компания намерена разрабатывать новые игры, уже идет набор сотрудников для этих проектов.

Напомним, что интерес к развитию игр есть не только у коммерческих компаний, но и у государства. Минцифры обсуждает с участниками рынка перспективу запуска нового федерального проекта для поддержки российской игровой индустрии.