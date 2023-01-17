«1С» активнее займется разработкой и дистрибуцией игр в стране. Активы увели из Кипра в РФ

Компания перевела в российскую юрисдикцию свои структуры дистрибуции игр. Из-за санкций управлять активами было сложно. Теперь же компания может составить конкуренцию VK

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1С приобрела у кипрской DM Investments Multi Ventures Inc. Ltd 100% долей в ООО «Компания Софт Клаб» и ООО «1С-Софтклаб», выяснил «Коммерсант».

Реструктуризация произошла в конце ноября 2022 года. Обе компании занимаются дистрибуцией и издательством видеоигр, их общая выручка по итогам 2021 года составила 11,5 млрд руб. при чистой прибыли 89,2 млн руб.

Они и так принадлежали 1С через кипрский офшор, но сейчас компания перевела их в прямое владение.

Представитель компании пояснил, что 1С ведет разработку «в соответствии с планами»: помимо расширения существующей линейки «Ил-2 Штурмовик» и поддержки онлайн-шутера «Калибр» (их разработкой занимается 1С Game Studios) компания намерена разрабатывать новые игры, уже идет набор сотрудников для этих проектов.

Напомним, что интерес к развитию игр есть не только у коммерческих компаний, но и у государства. Минцифры обсуждает с участниками рынка перспективу запуска нового федерального проекта для поддержки российской игровой индустрии.

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