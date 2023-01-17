Заключенные на Крайнем Севере требуют начислять им северные надбавки к зарплате

Такое дело рассмотрит Верховный суд. Жалобу подал заключенный из колонии «Снежинка» в Хабаровском крае. Приговоренный к пожизненному сроку за работу парикмахера получал зарплату в 933 рубля. С северной надбавкой зарплата была бы 1746 рублей.

Сумма иска составляет около 9 тыс. рублей. Но этот вопрос затрагивает около 17 тыс. заключенных, которые сидят в колониях на Крайнем Севере и работают, пишет «Коммерсантъ».

Представители колонии в суде утверждали, что северные надбавки являются исключением для трудящихся осужденных, то есть их платят только на воле.

ВС в обзоре судебной практики в 2014 году указал, что отношения между трудоустроенными заключенными и ФСИН не являются трудовыми. Поэтому о надбавках речь не идет.

Теперь к обсуждению этого вопроса вновь вернутся.

Полный список районов Крайнего Севера: таблица.