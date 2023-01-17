Законопроекты

Бизнесмены просят не принимать законопроекты, которые подавляют экономическую деятельность

Глава Торгово-промышленной палаты попросил Госдуму не принимать законопроекты об оборотных штрафах и о заключении картельных соглашений. Это приведет к снижению деловой активности.

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Крупнейшие российские бизнес-объединения (ТПП РФ, РСПП, «Деловая Россия» и «Опора России») обратились к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой не принимать законопроекты, которые могут привести к снижению предпринимательской активности. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на главу Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина.

Сергей Катырин считает, что административная ответственность в виде оборотных штрафов может превратиться «из меры воздействия в инструмент подавления экономической деятельности».

Это касается в том числе законопроектов, которые предполагают лишение свободы за заключение картельных соглашений (ст. 178 УК РФ).

В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что санкции за совершение противоправных действий не затронут добросовестных предпринимателей. На них не будет увеличена административная нагрузка.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Законопроекты
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