ФАС оштрафовала Apple на сумму больше 1 миллиарда рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Apple на сумму на сумму 1, 178 млрд рублей за навязывание использования ее платежной системы в приложениях российских разработчиков, сообщается на сайте ФАС.

Правила магазина с мобильными приложениями App Store запрещали разработчикам информировать клиентов о способах оплаты своих услуг вне App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты.

Apple должна оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу.

В сентябре 2022 года компания Google выполнила аналогичное предупреждение ФАС и отменила ограничения для разработчиков.