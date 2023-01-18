Законопроекты

Вейпы в России могут запретить

Профильные комитеты Госдумы должны подготовить документ, который запретит электронные сигареты.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил внести предложения о запрете вейпов, пишет «Коммерсант».

Также Вячеслав Володин отметил, что больше всего вейпы популярны среди детей школьного возраста. Это неблагоприятно влияет на их здоровье, поэтому комитету по охране здоровья и комитету по вопросам просвещения поручено изучить возможность запрета вейпов.

Ранее мы писали, что 18 января 2023 года Госдума приняла закон, который увеличивает ставки акцизов на сигареты и папиросы, табак для нагревания, а также на жидкости для вейпов. При этом сборы с самих вейпов отменили.

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