Налог на имущество организаций

За капвложения в арендованные ОС налог на имущество платит арендатор

За имущество, переданное в аренду (в том числе, в лизинг) налог платит арендодатель. И не важно, у кого на балансе оно числится. Но за неотделимые улучшения платить налог будет арендатор.

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Разъяснения дает Минфин в письме от 08.12.2022 № 03-05-05-01/120262.

Для признания затрат капвложениями, а активов – основными средствами, надо ориентироваться на ФСБУ 26/2020 и ФСБУ 6/2020.

По ФСБУ 26/2020 капвложения по их завершении (то есть после приведения объекта в состояние, в которых он пригоден к использованию в запланированных целях) считаются основными средствами.

Если капвложения на неотделимые улучшения в арендованный объект по их завершении не возмещены арендодателем и учитываются в качестве ОС на балансе арендатора, то налог на имущество платит арендатор.

Платить надо до выбытия этих улучшений из состава ОС по нормам ФСБУ 6/2020.

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