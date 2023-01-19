Банки

Покупатели стали чаще платить частями

Оплата частями показала десятикратный рост и привлекла внимание Центробанка. Регулятор собирается установить свои требования к BNPL-сервисам.

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За 2022 год рынок оплаты товаров по частям вырос в 10 раз, пишет «Коммерсант».

Такая популярность связана с тем, что новые сервисы частичной оплаты – это не банковский продукт, чтобы оформить услугу не требуется даже паспорт.

Несмотря на удобство для потребителя, этим рынком заинтересовался Центробанк.

В апреле 2021 года «Тинькофф» запустил свой BNPL-сервис «Долями» (Buy now, pay later, «покупай сейчас, плати потом»). С тех пор общий объем покупок превысил 10 млрд рублей.

С января по декабрь 2022 года ежемесячный объем покупок, оплаченных «Долями», вырос более чем в десять раз.

В сегменте BNPL работают и другие крупные банки: Сбербанк («Плати частями»), Альфа-банк («Подели»), а также маркетплейсы – «Яндекс» («Сплит»), ЦФТ (PayStep), Ozon.

BNPL-сервисы выступают аналогами банковского кредитования, поэтому Центробанк уже разрабатывает механизмы их регулирования.

ЦБ собирается ввести требования к содержанию договора BNPL, ограничить размер неустойки за просрочку, дать покупателю возможность отказаться от оплаты вместе с возвратом товара.

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