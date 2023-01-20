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Электроника для умного дома стала продаваться на 25% чаще

В основном покупают колонки с голосовым помощником, автоматические шторы, умные гаджеты для животных и климатические датчики.

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Спрос на товары для умного дома в 2022 году вырос минимум на 25% по сравнению с уровнем продаж в 2021 году, сообщает «ТАСС».

В 2022 году группа «М.Видео-Эльдорадо» заметила, что спрос на товары для умного дома увеличился в 3,9 раз по сравнению с 2020 годом.

Средний чек на устройства составил около 1,2 тыс. рублей без учета умных колонок, стоимость которых достигает 10 тыс. рублей.

За 2022 продажи штучной электроники для умного дома на Ozon выросли более чем в два раза, а на Wildberries – в 3,3 раза.

Компания «Ситилинк» в 2022 году продала товаров для умного дома в 1,5 раза больше, чем в 2021 году.

В восемь раз увеличились продажи электрокарнизов, их средняя стоимость составляет около 15 тыс. рублей. В четыре раза чаще стали покупать климатические датчики, средняя стоимость которых 1,5 тыс. рублей.

Самые популярные товары – колонки с голосовыми помощниками, наружные розетки, умные пульты, которые управляют осветительными приборами и автоматическими шторами.

Также покупатели приобретают датчики безопасности, IP-камеры, умные поилки и кормушки для животных.

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