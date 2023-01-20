Все меньше работодателей профилактируют харассмент в компании. Опрос

В России сокращается число компаний, пытающихся пресекать случаи сексуальных домогательств на рабочем месте, пишет «Коммерсант».

По данным опроса сервиса Superjob, в 2020-м подобные практики внедряли у себя 7% предприятий, сейчас же – лишь 4%. Сотрудницы тем временем все чаще заявляют о том, что становились жертвами харассмента со стороны коллег. По итогам прошлого года о негативном опыте заявила каждая десятая опрошенная женщина.

Харассмент – это приставания, предполагающие телесный контакт, непристойные предложения, постоянная слежка за объектом внимания, шутки и намеки на интимную близость.

Мужчины с харассментом сталкиваются реже. По данным опроса Superjob, жертвами нездорового внимания со стороны коллег в прошлом году стали 11% женщин и лишь 4% мужчин.