IT-компании

У производителей отечественного софта выросли доходы

Программное обеспечение закупают корпоративные клиенты, в потребительском сегменте отечественные разработки пока что не пользуются спросом.

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По итогам 2022 года выручка российских разработчиков операционных систем кратно выросла за счет спроса со стороны корпоративных потребителей, пишет «Коммерсант».

В 2023 году разработчики софта продолжат наращивать выручку за счет корпоративных клиентов. При этом в потребительском сегменте отечественные IT-решения не пользуются спросом.

По итогам 2022 года выручка компании «Русбитех-Астра», которая выпускает ОС Astra Linux, выросла с 2,4 млрд до 6,5 млрд рублей. В штате появилось в два раза больше сотрудников, теперь в организации работает 1 тыс. человек.

Более чем в два раза выросла выручка у производителя ОС «Альт». Компания «Базальт СПО» в 2023 году прогнозирует увеличение прибыли еще на 30%. В 2021 году выручка IT-компании составила 327 млн рублей.

В «Ред Софт» заявили, что спрос на операционную систему «Ред ОС» многократно вырос. За 2021 год выручка компании составила 581 млн рублей.

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