IT-компании

Мораторий на проверки утечек данных могут отменить

На проведение плановых проверок в IT-компаниях действует мораторий, его хотят ограничить и разрешить Роскомнадзору контролировать возможные утечки персональных данных.

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Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил вывести из-под моратория контроль за утечками персональных данных, который должен осуществлять Роскомнадзор. Об этом депутат сообщил в своем телеграм-канале.

«К сожалению, под принятый мораторий на проверки ИТ-бизнеса, который стал важной мерой поддержки, также попали и проверки об утечках. Уже внесены предложения в изменение постановления, чтобы РКН мог выполнять свои функции без препятствий», – написал Александр Хинштейн.

Александр Хинштейн уточнил, что за последние годы больше четверти всех преступлений связаны с IT-сферой.

24 марта 2022 года правительство на три года приняло мораторий на проведение плановых проверок аккредитованных IT-компаний.

В июле 2022 года Минцифры предложило за утечку данных ввести оборотные штрафы до 3% от годового дохода. Максимальная сумма штрафа составляет 500 тыс. рублей.

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