Господдержка приходит в личные подсобные хозяйства

Владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ), выращивающие животных, могут получить господдержку, сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление заместителя министра сельского хозяйства РФ Андрея Разина.
«Надо отметить, что в этом году у нас первая попытка выхода на поддержку ЛПХ в растениеводстве. осмотрим, как мы сработаем по овощам и в целом. Если практика будет признана положительной, то абсолютно точно будем смотреть на возможность расширения мер поддержки, в том числе и ЛПХ, занимающимся мясным скотоводством», – сообщил Андрей Разин.
В 2023 году стартовала поддержка ЛПХ в области овощеводства и картофелеводства.
На конец октября 2022 года в личных подсобных хозяйствах выращивают 38,9% крупного рогатого скота, 44,9% овец и коз, а также 7,3% свиней.