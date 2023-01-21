⏩⏪ Платежки & уведомления по ЕНП: опрос

Кстати, мы проводили опрос о предпочтениях бухгалтеров в конце прошлого года. Победил вариант с платежками.

Но с тех пор утекло немало воды. Бухгалтеры прошли стадию отрицания.

При этом с самого начала года они столкнулись с проблемами по ЕНП.

Правила для платежек-уведомлений до сих пор официально не утверждены. Есть только образец от ФНС, составленный по нормам правил, которые когда-то введут. Более того, недавно на сайте ФНС этот образец заменили на другой.

Сейчас уже мнение бухгалтеров относительно способа уведомления могло поменяться. Своими предпочтениями, в частности, коллеги делятся в нашем канале «Красный уголок бухгалтера».

Приглашаем вас принять участие в опросе.