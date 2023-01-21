ЕНП (единый налоговый платеж)

⏩⏪ Платежки & уведомления по ЕНП: опрос

Сдавать уведомления в 2023 году можно двумя способами: на бланке уведомления и платежками с определенным набором реквизитов (КБК налога, ОКТМО, кодом периода). Какой способ лучше – каждый решает для себя.

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Кстати, мы проводили опрос о предпочтениях бухгалтеров в конце прошлого года. Победил вариант с платежками.

Но с тех пор утекло немало воды. Бухгалтеры прошли стадию отрицания.

При этом с самого начала года они столкнулись с проблемами по ЕНП.

Правила для платежек-уведомлений до сих пор официально не утверждены. Есть только образец от ФНС, составленный по нормам правил, которые когда-то введут. Более того, недавно на сайте ФНС этот образец заменили на другой.

Сейчас уже мнение бухгалтеров относительно способа уведомления могло поменяться. Своими предпочтениями, в частности, коллеги делятся в нашем канале «Красный уголок бухгалтера».

Приглашаем вас принять участие в опросе.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
ЕНП (единый налоговый платеж)
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