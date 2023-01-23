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На платформе «Мой экспорт» появились новые услуги для импортеров

Сервис поможет минимизировать риски по внешнеэкономическим сделкам, поможет выстроить логистические цепочки и рассчитать затраты.

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Платформа «Мой экспорт» запустила новые услуги для импортеров, сообщается на сайте Российского экспортного центра (РЭЦ).

Теперь предприниматели, которые занимаются экспортом, могут проанализировать контракт, получить консультацию по логистике, а также организовать полный цикл перевозки сразу на цифровой платформе «Мой экспорт».

Сейчас на платформе доступно более 30 сервисов по 9 направлениям.

Например, если предприниматель хочет минимизировать или полностью закрыть юридические риски по договору на импорт продукции, сырья, материалов, то платформа предложит услугу «Анализ внешнеторгового контракта».

Для бизнесменов, которые только планируют ввозить заграничный товар, есть услуга «Консультация от транспортных компаний». Она поможет рассчитает стоимость перевозки, проверит ограничения на ввоз и рассчитает транзитное время.

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