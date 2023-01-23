Туристической отрасли выделят 3,5 млрд рублей

Минэкономики подготовило для турбизнеса новую программу кредитования пишет «Коммерсант» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Кредит предоставят сроком до пяти лет со ставкой 5% годовых. Максимальная сумма займа – 50 млн рублей.
В 2023 году планируют развивать школьный туризм в 18 регионах. Запустят проект «Новая Анапа», который подготовит регион к круглогодичному семейному отдыху.
Более 6 млрд рублей получат регионы на запуск программы «Туристический код городов». 1,5 млрд рублей выделили на гранты предпринимателям в сфере туризма.
На поддержку 800 проектов в туротрасли выделят 3,5 млрд рублей, суммы грантов варьируются от 3 млн до 5 млн рублей.
В июле 2022 года для туристических объектов отменили НДС на пять лет.