Декларация по НДС

❗ Поменяли декларацию по НДС

С отчета за 1 квартал 2023 года декларацию по НДС надо будет сдавать по новой форме.

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❗ Поменяли декларацию по НДС
Иллюстрация: Tima Miroshnichenko/pexels

Опубликован приказ ФНС от 12.12.2022 № ЕД-7-3/1191@.

Будут новые штрих-коды страниц декларации и новые коды операций. Ранее коды для разделов 4 и 7 приводила ФНС в письме от 22.12.2022 № СД-4-3/17394@.

В декларации по НДС обновится раздел 3.

Изменения, в частности, касаются налоговых агентов по НДС, которые покупают услуги у иностранных компаний.

Официально ввели новый код для заявительного возмещения НДС по пп. 8 п. 2 ст. 176.1 НК – 08. Речь идет об ускоренном возмещении до завершения камералки.

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