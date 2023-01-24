Большинство поддерживает запрет коллекторов

8 из 10 человек (79%) поддерживают законопроект о запрете коллекторской деятельности. Об этом говорится в исследовании аналитиков сервиса по поиску работы SuperJob.

44% опрошенных с неприязнью относятся к коллекторам, 30% испытывают раздражение, ведь зачастую из агентства по возвращению долгов звонят по ночам и запугивают должников.

В основном хотят запретить коллекторов те, у кого есть опыт кредитования.

Только 4% поддерживают деятельность по взысканию долгов. Они считают, что этот рынок не исчезнет, а только станет «черным» и будет больше беспредела.