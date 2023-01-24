Кредитование

Большинство поддерживает запрет коллекторов

Только 4% решили, что деятельность по взысканию долгов не стоит «отменять», иначе этот рынок станет «черным» и более опасным.

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8 из 10 человек (79%) поддерживают законопроект о запрете коллекторской деятельности. Об этом говорится в исследовании аналитиков сервиса по поиску работы SuperJob.

44% опрошенных с неприязнью относятся к коллекторам, 30% испытывают раздражение, ведь зачастую из агентства по возвращению долгов звонят по ночам и запугивают должников.

В основном хотят запретить коллекторов те, у кого есть опыт кредитования.

Только 4% поддерживают деятельность по взысканию долгов. Они считают, что этот рынок не исчезнет, а только станет «черным» и будет больше беспредела.

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