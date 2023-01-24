Продажи продуктов питания упали на 5%

В 2022 году продажи продовольственных товаров в торговых сетях сократились максимум на 5% по сравнению с 2021 годом, пишут «Известия».

Продажи упали в основном у крупных ритейлеров в гипермаркетах, тогда как в «магазинах у дома» и дискаунтерах оборот вырос примерно на 2-3%.

«Мы предполагаем, что падение физического оборота продовольственных товаров произошло из-за сокращения потребления дорогих продуктов, люди переходят к более экономному потреблению», – сообщает Наталья Назарова, глава Института развития предпринимательства и экономики.

Покупатели стали меньше приобретать газированные напитки, питьевые йогурты и творожные десерты. Предпочтение отдают фруктам, овощам, диетическим крупам и пиву.

В сегменте онлайн-торговли идет стабильный рост. За 11 месяцев 2022 года продукты с доставкой заказали на 592 млрд рублей, что на 42% больше, чем в 2021 году.

Средний чек заказа – 1 058 рублей.