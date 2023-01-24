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Вы знаете, сколько согласий нужно получить от работника на обработку персональных данных

Защита персональных данных – тренд года. Физлица все чаще жалуются на компании из-за незаконного использования их данных. А Роскомнадзор даже сейчас может наведаться с внеплановой проверкой (приказ Минцифры от 15.11.2021 № 1187).

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Чтобы проверок и штрафов по их итогу не было, организуйте внутренний контроль за соблюдением правил работы с персональными данными работников и ваших клиентов.

Завтра пройдет вебинар «Персональные данные: сколько согласий нужно иметь, чтобы не получить штраф».

Штрафы неприятные. В частности, за обработку личных данных без согласия их владельца штраф может достигать 150 тыс. руб. (ч. 2 ст. 13.11 КоАП).

Важно своевременно получать согласие клиентов на обработку и передачу их личных данных, удалять информацию по их требованию.

Привести политику по обработке персональных данных в надлежащий вид вам поможет кадровый аудитор, юрист Наталья Цуркан.

Вебинар бесплатный, записывайтесь сегодня >>>

Помните, что отныне хранить базы с личными данными клиентов можно только на российских серверах. А доступ к базе могут иметь исключительно сотрудники с правом обрабатывать персональные данные.

А с 1 марта заработают новые правила по персональным данным. И это важно знать.

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