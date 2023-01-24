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Осужденным будет проще найти работу

Законопроект о социальной адаптации поможет бывшим заключенным найти работу, получить образование и другую необходимую помощь.

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Госдума во втором чтении приняла законопроект о социальной адаптации осужденных, сообщает «Коммерсант».

Законопроект «О пробации в РФ» предлагает реабилитацию и социальную адаптацию бывших заключенных и приговоренных к принудительным работам.

Осужденным помогут в трудоустройстве, получении образования, поиске родственников, предоставят психологическую и медицинскую помощь.

Этим будут заниматься специальные центры пробации, которые могут создавать некоммерческие организации.

Как только закон примут, он вступит в силу 1 января 2024 года, а предложенные меры начнут работать с 1 января 2025 года.

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