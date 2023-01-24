Осужденным будет проще найти работу

Госдума во втором чтении приняла законопроект о социальной адаптации осужденных, сообщает «Коммерсант».
Законопроект «О пробации в РФ» предлагает реабилитацию и социальную адаптацию бывших заключенных и приговоренных к принудительным работам.
Осужденным помогут в трудоустройстве, получении образования, поиске родственников, предоставят психологическую и медицинскую помощь.
Этим будут заниматься специальные центры пробации, которые могут создавать некоммерческие организации.
Как только закон примут, он вступит в силу 1 января 2024 года, а предложенные меры начнут работать с 1 января 2025 года.