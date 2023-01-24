Туристических операторов предлагают освободить от НДС

Минэкономразвития предлагает освободить от НДС внутренние и въездные туристические поездки по России с этого года и до июля 2027 года. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.

Такая идея была предложена из-за того, что у туроператоров был нулевой входящий НДС, а исходящий – 20%.

В июле 2022 года был принят закон о нулевом НДС для гостиниц, а до этого также обнулили НДС на многие авиа- и железнодорожные перевозки. При этом сами туроператоры, которые бронируют гостиницы и заказывают билеты, по-прежнему платят налог.

Также министр предложил запустить эту меру задним числом с 1 января 2023 года и продлить до июля 2027 года.