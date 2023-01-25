На безналичные платежи от физлиц надо формировать кассовый чек

Вопрос о применении ККТ задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству Оксана Кобзева пояснила, что при оплате через кассира банка чек надо сформировать до конца следующего рабочего дня (п. 5.4 ст. 1.2 Закона 54-ФЗ)

Это время дается, чтобы успеть загрузить выписку из банка, сопоставить платеж с заказом и клиентом. Если платеж пришел в пятницу, сформировать чек можно до конца понедельника.

Если у вас нет ККТ, то можно прибегнуть к разовой услуге организации-посредника, которая использует ККТ как агент и формирует чеки с указанием ИНН продавца.

Такой платежный сервис, в частности, есть в «Контуре». Он удобен, когда происходят разовые продажи физлицам.