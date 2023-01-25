Судебная практика по налоговым спорам

С неофициальной зарплаты консьержей налоговая доначислила больше 16 млн рублей

Решение о доначислении ФНС приняла на основании показаний старшего консьержа, который передал инспекторам списки неоформленных сотрудников.

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В Арбитражном суде Москвы рассматривается дело о выплатах консьержам в домах.

Налоговики доначислили 16,4 млн рублей НДФЛ и взносов с выплаты неофициальной зарплаты 159 неоформленным работникам.

Инспекторы не стали допрашивать всех консьержей, ограничились только показаниями старшего. Он передал проверяющим список всех неоформленных сотрудников, номера их телефонов, ведомости и подтвердил выплату зарплаты.

Суд посчитал это достаточным, а также отметил гуманность ФНС: доначисления рассчитывали из размера ежемесячной выплаты 15 тыс. рублей, а не 17 600 рублей, как было установлено на допросах.

«Таким образом, расчет доначислений по НДФЛ и страховым взносам произведен налоговым органом исходя из наименьшего размера заработной платы, отраженной в протоколах допроса свидетелей», – сказано в определении суда.

Истцы не согласились с такими доначислениями и с 2021 года пытаются их оспорить. В 2023 году дело отправится в апелляционную инстанцию.

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