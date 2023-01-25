Игрушечные Чербурашки отправятся в лабораторию Роскачества

Роскачество проверит качество игрушек в виде Чебурашки, сообщается на сайте организации.

После выхода в прокат фильма про Чебурашку на рынке появилось множество предложений купить игрушечного персонажа.

В основном игрушки представляют собой обезличенные изделия китайского производства, которые продаются на маркетплейсах.

Такие игрушки могут быть сделаны из некачественных материалов, иметь производственный брак и «химический» запах.

Роскачество также проверит, соответствует ли качество игрушек высокой цене и во втором квартале 2023 года опубликует результаты исследования.

Ранее мы писали, что в декабре 2022 года Роскачество обнаружило в игрушках Хагги Вагги завышенное содержание фенола. После чего маркетплейсы удалили карточки с опасным товаром.