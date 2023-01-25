Блокировка счетов по 115-ФЗ

🔍 Бухгалтерские фирмы попадают под 115-ФЗ. А самозанятые бухгалтеры? Рассказываем, что надо об этом знать

Росфинмониторинг разъяснил, что «обеспечение деятельности» – это в том числе бухучет и сдача отчетности. А значит, все бухгалтерские фирмы автоматически попадают под 115-ФЗ и обязаны выполнять его требования. Касаются ли они только юрлиц или самозанятых бухгалтеров тоже? Ответим на эти вопросы завтра.

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Записывайтесь на вебинар «Бухгалтер-аутсорсер и 115-ФЗ: все, что нужно знать про кабинет в Росфинмониторинге». Это бесплатно.

На вебинаре узнаете:

  • Почему бухгалтерам нужен личный кабинет в РФМ и можно ли избежать его открытия (спойлер: нет).
  • Открытие личного кабинета в Росфинмониторинге (порядок и требования).
  • Текущая работа в ЛК и разбор часто встречающихся ошибок.
  • Про Правила внутреннего контроля (ПВК) и отчеты.
  • Методы контроля со стороны Росфинмониторинга за исполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов.
  • Ответственность за неисполнение требований.

Начало вебинара в 11.00 мск. Перед началом трансляции пришлем ссылку.

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