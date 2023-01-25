🔍 Бухгалтерские фирмы попадают под 115-ФЗ. А самозанятые бухгалтеры? Рассказываем, что надо об этом знать

Записывайтесь на вебинар «Бухгалтер-аутсорсер и 115-ФЗ: все, что нужно знать про кабинет в Росфинмониторинге». Это бесплатно.
На вебинаре узнаете:
- Почему бухгалтерам нужен личный кабинет в РФМ и можно ли избежать его открытия (спойлер: нет).
- Открытие личного кабинета в Росфинмониторинге (порядок и требования).
- Текущая работа в ЛК и разбор часто встречающихся ошибок.
- Про Правила внутреннего контроля (ПВК) и отчеты.
- Методы контроля со стороны Росфинмониторинга за исполнением требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов.
- Ответственность за неисполнение требований.
Начало вебинара в 11.00 мск. Перед началом трансляции пришлем ссылку.