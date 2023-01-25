Личные финансы

Студенты хотят добиться финансовой независимости к 21 году

Важные условия материальной свободы для студентов – это стабильный доход, финансовые накопления и возможность много путешествовать. 38% учащихся уже считают себя независимыми.

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Студенты рассчитывают стать финансово независимыми в возрасте 21,3 года, выяснили аналитики «СберСтрахование жизни» накануне Дня студента, 25 января 2023 года.

38% студентов вузов уже считают себя финансово независимыми.

Большинство учащихся (78,6%) думают, что финансовая независимость – это когда человек может полностью себя обеспечивать.

63,8% называют независимостью стабильный доход, который позволяет покрыть все потребности и крупные покупки.

27,3% считают, что важно иметь пассивный доход от инвестиций и вкладов.

«Молодые люди большее значение придают возможности много путешествовать (17,3%) и меньшее – помощи близким (14,5%)», – сказано в исследовании.

95,2% студентов видят базу для финансовой независимости в достойной зарплате. Они считают, что месячный заработок должен быть не меньше 80,7 тыс. рублей.

Важным условием материальной свободы 58,6% назвали наличие вкладов и накопительных счетов. Необходимая сумма сбережений – 3,6 млн рублей.

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