Самозанятые

Самозанятые могут делать счета на оплату в приложении «Мой налог»

С помощью мобильного приложения или веб-версии мобильного приложения «Мой налог» самозанятый может выставить заказчику счет, а потом на его основе сформировать чек.

Версия для печати

Алгоритм действий описала ФНС в письме от 13.01.2023 № ЗГ-3-20/319@.

На стартовой странице нажимаем на кнопку «Новая продажа».

Далее надо заполнить поля «Наименование товара», «Стоимость», выбрать контрагента «юрлицу или ИП», указать ИНН.

Затем нажимаем на кнопку «Выдать счет», выбираем способ оплаты.

Обратите внимание, что по счету НПД не начислят. Налог начисляется на основании чеков, сформированных в приложении «Мой налог».

Для этого надо во вкладке «Счета» открыть нужный счет и выбрать действие «Создать чек».

После этого «Мой налог» создаст чек для этого счета и переведет счет в статус «Счет оплачен».

НДС

При переходе с УСН «доходы» на ОСНО можно взять на вычет НДС на остатки товаров

НДС, который не был включен в расходы в период УСН, идет на вычет при переходе на ОСНО. Причем это правило работает и для УСН «доходы». Эта норма сейчас актуальна для ювелиров, которых лишили права на УСН.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Переход с SAP на «1С» к чему готовиться? Подводные камни и решения

Ранее мы рассмотрели ситуации, в которых внедрение «1С:ERP» становится неотложной задачей. Пришло время подробнее изучить самый злободневный сценарий — переход с SAP. Прочтите и получите бонус — калькулятор для оценки вашего проекта.

Переход с SAP на «1С» к чему готовиться? Подводные камни и решения

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Индивидуальный предприниматель

Учётная политика при совмещении УСН и ПСН

В целях получения экономической выгоды ИП вправе совмещать УСН и ПСН по разным видам деятельности. Политика для целей налогового учета позволяет уточнить, по какой схеме будут рассчитываться налоговые платежи. В статье расскажем, на что обратить внимание, составляя учетную политику при совмещении двух налоговых режимов.

Учётная политика при совмещении УСН и ПСН

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ЭДО

Машиночитаемая доверенность: как оформить и как пользоваться

С 1 сентября 2023 года представители организаций и ИП должны будут прилагать к документам, подписанным личной электронной подписью, машиночитаемую доверенность. Рассказываем, как работать с ней уже сейчас.

Машиночитаемая доверенность: как оформить и как пользоваться
Читать еще