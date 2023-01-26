Самозанятые могут делать счета на оплату в приложении «Мой налог»

Алгоритм действий описала ФНС в письме от 13.01.2023 № ЗГ-3-20/319@.
На стартовой странице нажимаем на кнопку «Новая продажа».
Далее надо заполнить поля «Наименование товара», «Стоимость», выбрать контрагента «юрлицу или ИП», указать ИНН.
Затем нажимаем на кнопку «Выдать счет», выбираем способ оплаты.
Обратите внимание, что по счету НПД не начислят. Налог начисляется на основании чеков, сформированных в приложении «Мой налог».
Для этого надо во вкладке «Счета» открыть нужный счет и выбрать действие «Создать чек».
После этого «Мой налог» создаст чек для этого счета и переведет счет в статус «Счет оплачен».