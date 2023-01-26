За машину по перевозке удобрений не надо платить транспортный налог

Сейчас там сказано, что от налога освобождены:

тракторы;

самоходные комбайны;

специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, для перевозки птицы, для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания).

Минфин в письме от 16.01.2023 № 03-05-04-04/1954 со ссылкой на разъяснение Минсельхоза уточнил, что к самоходным машинам не относятся:

молоковозы;

скотовозы;

машины для перевозки птицы;

машины ветеринарной помощи;

машины технического обслуживания.

Вместе с тем машины для перевозки и внесения минеральных удобрений могут быть отнесены к самоходным.

Условия:

у них есть оформленный паспорт самоходных машин;

они выполняют функции по внесению минеральных удобрений, предусмотренные их конструкцией.

Минфин отмечает, что в пп.5 п.2 ст.358 НК планируют внести поправки, чтобы привести его в соответствие с законодательством о госрегистрации транспортных средств.

Вышеназванное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС от 16.01.2023 № БС-4-21/282@.