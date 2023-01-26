Работу на промышленных предприятиях начнут популяризировать активнее

Замгенерального прокурора Дмитрий Демешин призвал активнее пропагандировать среди граждан работу на производственных предприятиях и увеличивать квоты на обучение востребованным специальностям, передает «ТАСС».
По его словам потребности имеются в работниках производственных, промышленных профессий: фрезеровщиков, логистов.
«Есть, конечно, недоработки органов власти в рамках пропаганды этих вопросов. <...> А почему бы не развесить призывы прийти на производственные предприятия? <...> Заводы, предприятия – оборонно-промышленного комплекса в том числе – нуждаются в рабочих, которые имеют необходимую квалификацию», – сказал Демешин.
Он отметил, что за последние пять лет существенно выросли зарплаты на производствах, но предприятиям необходимы квалифицированные сотрудники. И пришло время увеличивать квоты на образовательные программы и привлекать население к перепрофилированию.