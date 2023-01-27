За 2022 год спрос на деловые услуги вырос на 69%. Исследование про спрос на бухгалтеров

Компании малого и среднего бизнеса, крупные предприятия и частные заказчики в 2022 году активнее обращались за услугами специалистов в области юриспруденции, бухгалтерии и финансов. К такому выводу пришли аналитики платформы «Авито Услуги». Результаты исследования есть в распоряжении «Клерка».

За 2022 год спрос на деловые услуги на «Авито» вырос на 69% по сравнению с 2021 годом. На 46% стало больше объявлений от бизнес-консультантов и бухгалтеров.

По итогам 2022 года спрос на бухгалтерские услуги вырос на 27%.

Чаще всего заказчики искали бухгалтерское сопровождение для предпринимателей и юрлиц, составление отчетной документации и ведение бюджетов организации. Спрос на бухгалтеров вырос на 85% в Уфе, на 72% во Владивостоке и на 47% в Волгограде.

Компании и частные заказчики стали на 44% чаще искать юристов. К специалистам обращались за помощью в ведении бизнеса, в составлении договоров, претензий, исков и заявлений, а также для консультаций по правовым вопросам. В Москве спрос на юридические услуги вырос на 53%, в Санкт-Петербурге на 48% и в Краснодаре на 47%.

Более чем в два раза (+106%) увеличился спрос на консультантов по финансово-юридическим вопросам. Консалтинг наиболее популярен в Иркутске (+143%), в Тюмени (+142%) и в Санкт-Петербурге (+136%).