Налоговики напомнили, что изменилось в 3-НДФЛ, которую скоро сдавать

Что изменилось:
- В раздел 2 включена строка 170 «Сумма налога, возвращенная (зачтенная) в связи с применением вычета в упрощенном порядке».
- В строке 090 приложения 2 появился новый код вида освобождения от налогообложения – «4». Он введен в соответствии с п. 60.2 ст. 217 НК РФ, освобождающим от налогообложения доходы от полученных в 2022 году в собственность имущества или имущественных прав от иностранной организации, где налогоплательщик являлся контролирующим лицом на 31 декабря 2021 года.
- Из приложения 4 исключена строка 100, где отражались доходы (в денежной и натуральной формах), а также подарки, полученные ветеранами, тружениками тыла, инвалидами Великой Отечественной войны, вдовами военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной, с Японией и пр. Теперь эти выплаты освобождаются от налогообложения в полной сумме независимо от источника выплаты такого дохода (ранее – в пределах 10 тыс. рублей).
-
В приложение 5 добавлена строка 171 «Сумма, уплаченная за физкультурно-оздоровительные услуги» – для предоставления соответствующего вычета. В приложении 5 уточнено название строки 150 в связи с расширением возрастного ограничения для предоставления социального вычета в размере страховых взносов, уплаченных по договорам добровольного страхования в отношении детей (в том числе усыновленных).
Теперь возраст детей составляет до 24 лет, если они обучаются очно в образовательных организациях.
Изменено наименование и форма приложения к разделу 1 в связи с введением TYC. Теперь оно называется «Заявление о распоряжении путем возврата сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета».