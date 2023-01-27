3-НДФЛ

Налоговики напомнили, что изменилось в 3-НДФЛ, которую скоро сдавать

Обновленная форма декларации 3-НДФЛ применяется с 2023 года для декларирования доходов, полученных в 2022 году.

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Что изменилось:

  1. В раздел 2 включена строка 170 «Сумма налога, возвращенная (зачтенная) в связи с применением вычета в упрощенном порядке».
  2. В строке 090 приложения 2 появился новый код вида освобождения от налогообложения – «4». Он введен в соответствии с п. 60.2 ст. 217 НК РФ, освобождающим от налогообложения доходы от полученных в 2022 году в собственность имущества или имущественных прав от иностранной организации, где налогоплательщик являлся контролирующим лицом на 31 декабря 2021 года.
  3. Из приложения 4 исключена строка 100, где отражались доходы (в денежной и натуральной формах), а также подарки, полученные ветеранами, тружениками тыла, инвалидами Великой Отечественной войны, вдовами военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной, с Японией и пр. Теперь эти выплаты освобождаются от налогообложения в полной сумме независимо от источника выплаты такого дохода (ранее – в пределах 10 тыс. рублей).
  4. В приложение 5 добавлена строка 171 «Сумма, уплаченная за физкультурно-оздоровительные услуги» – для предоставления соответствующего вычета. В приложении 5 уточнено название строки 150 в связи с расширением возрастного ограничения для предоставления социального вычета в размере страховых взносов, уплаченных по договорам добровольного страхования в отношении детей (в том числе усыновленных).

    Теперь возраст детей составляет до 24 лет, если они обучаются очно в образовательных организациях.

  5. Изменено наименование и форма приложения к разделу 1 в связи с введением TYC. Теперь оно называется «Заявление о распоряжении путем возврата сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета».

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