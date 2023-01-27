Автомобили «Москвич» будут продаваться в 52 салонах и в 23 городах

Дилерская сеть автомобильного завода «Москвич» расширилась до 52 салонов в 23 городах, сообщает «Интерфакс».

В конце января 2023 года компания будет принимать заявки на получение статуса дилера бренда в Сочи и в Симферополе.

Автомобили марки «Москвич» уже продаются в салонах Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Уфы, Новосибирска, Ижевска, Кемерова, Набережных Челнов, Перми, Казани, Самары, Воронежа, Челябинска, Омска, Ставрополья, Тюмени, Оренбурга, Красноярска, Волгограда и Саратова.

Завод «Москвич» работает на базе французской компании Renault, которая ушла из РФ. Сейчас запущено производство двух кроссоверов «Москвич 3» и электрокаров «Москвич 3е».

В 2023 году завод планирует выпустить не менее 50 тыс. автомобилей, из которых 10 тыс. электрических.