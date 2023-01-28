Обзор налоговых новостей

Главные новости недели: субботний выпуск

Без важных разъяснений не обошлось. Собрали самое горячее.

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Бухгалтерский учет

Учет курсовых разниц в 2022-2024 году

В 2022 году вступили в силу несколько изменений законодательства, которые временно, на два года, меняют порядок учета курсовых разниц. Рассказываем о том, как эти изменения поддержаны в решениях 1С, и какие решения на эту тему можно предложить.

Учет курсовых разниц в 2022-2024 году

Последние мероприятия для бухгалтеров

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Экономика России

Бюджетные поступления нефтегазовых регионов выросли, а доходы металлургических центров упали

Заметно выросли совокупные доходы Сахалинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Меньше всего средств поступило в бюджет Липецкой и Белгородской областей.

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Новая проблема из-за ЕНП: бухгалтеры запутались в сроках уплаты НДФЛ и взносов с отпускных

Что ни день, то что-нибудь веселое. Клерки делятся новой бедой: ЕНП изменил сроки удержаний и начислений по налогам и взносам, в том числе, с отпускных выплат. Легко что-нибудь перепутать.

«Ночной бухгалтер». Новая проблема из-за ЕНП: бухгалтеры запутались в сроках уплаты НДФЛ и взносов с отпускных

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