Предпринимателям и компаниям автоматически продлят лицензии на год

Лицензии, сроки действия которых истекают в 2023 году, будут автоматически продлены на 12 месяцев, сообщается на сайте Минэкономразвития.

Автоматически продлят лицензии на телерадиовещание, разрешения в сфере экологии, на судовые радиостанции и санитарно-эпидемиологических заключения.

Решение о продлении затронет 3 млн предпринимателей и компаний, они сэкономят около 5 млрд рублей.

В 2022 году в упрощенном порядке продлили и переоформили более 2,5 млн разрешений.

Также до конца 2023 года продлят ускоренную регистрацию лекарственных средств и кормовых добавок для животных, заключения для автошкол и другое. Операторам связи сократят набор документов, подаваемых для получения лицензии.