Бюджетные поступления нефтегазовых регионов выросли, а доходы металлургических центров упали

В 2022 году лидером по росту доходов бюджета стала Сахалинская область, по падению – Липецкая, пишут «РБК» со ссылкой на рейтинговое агентство АКРА.

Больше всего совокупных доходов прибавилось в нефтегазовых регионах. На 57% больше средств получил бюджет Сахалинской области, на 48% – Ямало-Немецкого автономного округа.

На 38% увеличились совокупные поступления в бюджет Санкт-Петербурга, по налогу на прибыль город прибавил 84%, а собственные доходы возросли на 42%.

За счет поступлений по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), имущественных налогов и акцизов в число лидеров также вошли Татарстан, Мордовия и Ингушетия. Там сборы с НДФЛ выросли почти в два раза.

Меньше всего поступлений в бюджет получила Липецкая и Белгородская области, их совокупные доходы упали на 18% и 13% соответственно.

В этих регионах собственные доходы упали на 24% и 18%, а сборы налога на прибыль обрушились на 53% и 45%.

«У металлургов после сверхприбылей 2021 года 2022 год был очень сложным, в результате это [негативно] отразилось на доходах регионов, на территории которых сконцентрирована металлургия», – сообщает Елена Анисимова, руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА.

Также в список аутсайдеров по динамике доходов в бюджет вошли Челябинская область и Красноярский край.