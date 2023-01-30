Банки

Бухгалтеры стали реже выбирать Райффайзенбанк. Работать с валютой сложнее?

Не так давно была новость о том, что банкоматы Райффайзен Банка перестанут принимать доллары и евро с 1 февраля. Бухгалтеры как физлица стали несколько реже выбирать Райффайзен. Но вот бизнес по-прежнему с ним работает и даже хвалит банк. Как он вам?

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Бухгалтеры стали реже выбирать Райффайзенбанк. Работать с валютой сложнее?
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Собираем отзывы в «Рейтинг компаний» «Клерка» о Райффайзенбанке. В соцсетях наши читатели, например, пишут:

«В Райффайзене отправляем в Турцию 2-3 платежа в неделю. В евро. По трекеру видно, что деньги приходят в этот же день, редко на следующий».

Есть и сложные ситуации:

«02.11.2022 российское ООО перечислило рубли юрлицу в Казахстан. Неправильно указали назначение платежа, поэтому 08.11.2022 вносили правку в платежку. У банка получателя корсчет в Райффайзенбанке. С даты платежа прошло 12 раб. дней, с даты уточнения – 9 раб. дней. Деньги не зачислены нашему контрагенту в КЗ, и не вернулись к нам на счет. На все запросы нашего банка Райффайзен не отвечает. Заявление на розыск платежа написали, ответа нет».

Чем закончилась эта история, неизвестно, но работать с переводами за границу сложно сейчас почти во всех банках – и не банки тому виной.

Расскажите, как вам Райффайзенбанк? Посоветовали бы его выбрать коллегам?

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