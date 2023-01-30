Заявления о старом пособии на детей с 3 до 7 лет больше не принимают

Минтруд в письме от 16.01.2023 № 24-7/10/В-337 сообщает, что на Госуслугах закрыли возможность подать заявление о выплате на детей с 3 до 17 лет.

При этом по заявлениям, поданным до 01.01.2023 продолжат начисление до момента истечения 12-месячного срока назначения.

Вместе с тем, сохранилась функция изменения реквизитов по старым пособиям. Если сменился номер счета, можно подать заявление и старое пособие будут платить на новый счет.

Напомним, с 2023 года ввели единое пособие. Кто-то получит больше, чем 2022 году, кто-то – меньше, а кто-то вообще ничего не получит. Все зависит от дохода семьи и ее имущества. Подробно о новом пособии читайте тут.

О том, кто может получать детское пособие по старым правилам в 2023 году, мы рассказывали здесь.