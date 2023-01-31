МТС запускает сервис для коммуникаций с клиентами

Группа МТС создала облачную платформу «МТС Exolve», которая позволит бизнесу общаться с клиентами, пишет «ТАСС».
Сервис предположительно станет аналогом американского решения «Twilio», в котором можно делать звонки и отправлять текстовые сообщения.
«Платформа позволяет разрабатывать собственные приложения для общения с клиентами, обеспечивает „бесшовную“ интеграцию в существующие IT-системы и эффективное управление омниканальными коммуникациями. Мы намерены стать русским Twilio», – сообщили в МТС.
«МТС Exolve» будет использоваться уже во втором квартале 2023 года, сервис нужен разработчикам, интеграторам и бизнесу.