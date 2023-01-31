Правительство определит список банков, которые могут переводить зарплату военным

Минобороны предлагает ограничить число банков, через которые могут получать зарплату военные, сообщает «РБК».

Пока что военные могут получать средства в 77 банках, в их число входят организации с иностранным капиталом.

Минобороны разрешит проводить выплаты военным только через полевые учреждения Центробанка и банки, которые утвердит правительство. Они должны быть лицензированы и иметь доступ к государственной тайне.

Такое решение поможет ограничить круг доступа к персональным данным военных и к информации о местах расположения объектов Минобороны.