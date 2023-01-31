Налоги, взносы, пошлины

Дебаты о ЕНС и налоговой оговорке: зло или благо грозит бизнесу?

С самого начала 2023 года ЕНС – одна из самых горячих и обсуждаемых тем. Не отстают и дискуссии по поводу налоговой оговорки, а также предпроверочного анализа. Теперь появилась возможность рассмотреть все налоговые вопросы с разных сторон.

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Дебаты о ЕНС и налоговой оговорке: зло или благо грозит бизнесу?

17 февраля 2023 года в Москве состоятся дебаты о налогах, организованные FCongress.

Эксперты обсудят тонкости единого налогового счета, предпроверочные мероприятия ФНС и другие темы, которые сейчас горячо обсуждаются в профессиональной сфере.

Во время дебатов стороны приведут конкретные аргументы pro и contra, а аудитория решит, чьи позиции в споре оказались убедительными.

Дебаты пройдут по нескольким темам:

  • Налоговая оговорка – это инструмент, гарантирующий возмещение налоговых потерь, или иллюзия, порождающая у налогоплательщика ложное ощущение защищенности?
  • Предпроверочный анализ с побуждением налогоплательщика к корректировке налоговых обязательств – это инструмент ликвидации конкретного нарушения без привлечения плательщика к ответственности или же инструмент для сбора дополнительных налогов по любому основанию?
  • ЕНС – это революция в сфере налоговых правоотношений, призванная вывести на новый бесконфликтный уровень взаимоотношений налогоплательщиков и налоговый орган или, напротив, является источником новых, возможно, пока неочевидных проблем?

Записаться на участие в дебатах можно по ссылке.

Корреспонденты «Клерка» поделятся самыми интересными моментами дискуссии.

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