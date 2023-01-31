Дебаты о ЕНС и налоговой оговорке: зло или благо грозит бизнесу?

17 февраля 2023 года в Москве состоятся дебаты о налогах, организованные FCongress.
Эксперты обсудят тонкости единого налогового счета, предпроверочные мероприятия ФНС и другие темы, которые сейчас горячо обсуждаются в профессиональной сфере.
Во время дебатов стороны приведут конкретные аргументы pro и contra, а аудитория решит, чьи позиции в споре оказались убедительными.
Дебаты пройдут по нескольким темам:
- Налоговая оговорка – это инструмент, гарантирующий возмещение налоговых потерь, или иллюзия, порождающая у налогоплательщика ложное ощущение защищенности?
- Предпроверочный анализ с побуждением налогоплательщика к корректировке налоговых обязательств – это инструмент ликвидации конкретного нарушения без привлечения плательщика к ответственности или же инструмент для сбора дополнительных налогов по любому основанию?
- ЕНС – это революция в сфере налоговых правоотношений, призванная вывести на новый бесконфликтный уровень взаимоотношений налогоплательщиков и налоговый орган или, напротив, является источником новых, возможно, пока неочевидных проблем?
Записаться на участие в дебатах можно по ссылке.
Корреспонденты «Клерка» поделятся самыми интересными моментами дискуссии.