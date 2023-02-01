ВТБ перешел на новый дизайн сайта

Дизайн-компания Pinkman завершила масштабное диджитал-обновление ВТБ.

Сайт банка полностью изменил внешний вид, навигацию, мобильную версию и технологическую платформу.

На страницах сайта появились фирменные 3D-иллюстрации и градиенты. Также у пользователей есть возможность включить темную тему, которая сохраняет структуру и графику страниц.

Каждый месяц сайт ВТБ посещают около 10 млн человек, из них 65% пользуются мобильными устройствами.

Над новым дизайном работало более 100 специалистов. Они смогли оптимизировать процессы и сайт стал загружаться в два раза быстрее, стало на 59% меньше проблем с навигацией, а заявки на получение банковского продукта выросли на 37%.

В январе 2018 года банк уже проводил масштабные изменения, тогда была создана единая платформа для объединения ВТБ, ВТБ24 и Банка Москвы.